Arnavutköy'deki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Arnavutköy'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, 2 aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Arnavutköy'de, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, 2 aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy'den Habipler istikametine seyir halindeki bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadına seyir halindeki bir kamyon da çarptı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrasında bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim Güney