Arnavutköy'deki sağanak nedeniyle yaşanan su baskınları Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskını yaşanan ve ihbarı yapılan yerlerin tamamına müdahale edildiği bildirildi.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su baskını yaşanan ve ihbarı yapılan yerlerin tamamına müdahale edildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, ilçede sabah saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle saat 12.00 itibariyle yapılan tespitlere göre 45 mesken ve 4 iş yerinin çoğunluğunda kanal arızasından kaynaklanan su baskını ihbarı alındığını belirtildi.

Açıklamada, "Arnavutköy İtfaiye Grup Amirliği tarafından ihbar yapılan yerlerin tamamına müdahale edilmiş, yeni gelen çağrılara göre hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA