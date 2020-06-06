ARNAVUTKÖY'DEKİ MESİRE ALANLARINA AKIN EDEN PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ARNAVUTKÖY'DEKİ MESİRE ALANLARINA AKIN EDEN PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından güzel havayı fırsat bilenler mesire alanları ve göl kenarlarına akın etti.

06.06.2020 18:34 | Son Güncelleme: 06.06.2020 18:42

HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlaması kararının iptal edilmesinin ardından güzel havayı fırsat bilenler mesire alanları ve göl kenarlarına akın etti. Arnavutköy'de aylar sonra açık havada piknik yapanlar havadan görüntülendi.

Normalleşme süresi kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar Arnavutköy'deki mesire alanları ve göl kenarlarına akın etti. Normalleşme sürecindeki kısıtlamasız ilk hafta sonunda vatandaşlar açık olan mesire alanları ve göl kenarlarına akın etti. Kimileri semaverde çay demlerken kimileri ise top oynayarak keyifli zaman geçirdi. Ailesi ile birlikte uzun süre sonra piknik yapan İbrahim Sekman, sağlığın önemini anladıklarını söyledi. Süreci kurallara uyarak geçirdiğini ifade eden Sekman şöyle konuştu:

"Kısıtlama döneminde devletimiz ne dediyse ona uyduk. Çıkın dedi çıktık, çıkmayın dedi çıkmadık. Karantinayı evde geçirdik çocuklarımızla. Sonuçta tüm dünyada bir salgın var biz de bunu atlatmak için devletin hijyen kurallarına uyduk. Bu hafta sonu kısıtlama olmayınca çocuklarımızla piknik yaparak değerlendirmek istedik. Biz eskiden çok büyük bir nimete sahipmişiz, şu anda o nimetin ne kadar büyük olduğunu anladık. En başta sağlık. İstediğin kadar paran olsun ama sokağa çıkamıyorsun, büyüklerinin elini öpemiyorsun, onlarla sarılamıyorsun. Bu parayla alınacak bir şey değilmiş gerçekten. Bu süreçte bunu anladık."

Arnavutköy'de aylar sonra açık havada piknik yapanlar havadan da görüntülendi.

ARNAVUTKÖY'DEKİ MESİRE ALANLARINA AKIN EDEN PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle...
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Antrenmanlara çıkmayan Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiye eri çekip aldı
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Son dakika: Libya'da Hafter'e bir darbe daha! Vişke beldesi UMH'nin kontrolüne geçti
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Karpuzlu trafik magandası trafiktekilerin canını hiçe saydı
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Güvenlik görevlisi, markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla yere serdi
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, kullanılmayan araziye 65 oyuk açtırarak 'Köpek Köyü' kurdu
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Haziran günü koronavirüsten 18 kişi vefat etti, 930 yeni vaka tespit edildi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
Malatya'da yaşanan 5 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler geldi
'Çilek Ay Tutulması' kartpostallık manzara oluşturdu
"Çilek Ay Tutulması" kartpostallık manzara oluşturdu
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
Eşinin sezaryen ameliyatını gerçekleştiren doktor, çifte mutluluk yaşadı
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
66 yaşındaki adam, kısıtlamaya rağmen dışarı çıkınca en pahalı karsambaç tatlısını yemiş oldu
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı'ya Bebek'te sevgi seli
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sokağa çıkma kısıtlaması tepkisi: Yönetim krizi var
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Ailesi, 1 ay önce hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son görüntülerini paylaştı
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Halife Hafter Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Metin Oktay Bülent Uygun Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Kız Haziran Malatya Pütürge
Şu an buradasınız: ARNAVUTKÖY'DEKİ MESİRE ALANLARINA AKIN EDEN PİKNİKÇİLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 18:45:41. #1.15#
title