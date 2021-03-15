Arnavutköy'deki "kırmızı dere"de İSKİ çalışmalarını tamamladı

ARNAVUTKÖY'de, kimyasallar nedeniyle kırmızı akan derede, İSKİ gün boyu devam eden çalışmalarını tamamlandı. İnceleme sonrası kimyasalın bir tankerden, rögar kapağı açılarak boşaltıldığı üzerinde duruluyor.

Arnavutköy'de, kimyasallar nedeniyle kırmızı akan derede, İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSKİ ve belediye ekipleri gün boyu çalışma yaptı. İSKİ deredeki kimyasalla ilgili ön tespitini yaptı. İSKİ ekiplerinin derede 1,5 km boyunca tarama yaptığı öğrenildi. Taramalar sonrası, 300 metrelik alan sonrası boyanın olmadığı tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerin kimyasalın bir tankerden rögar kapağı açılarak boşaltıldığı üzerinde durulmaya başlandı. Ancak kesin tespit için çalışmaların devam ettiği belirtti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı