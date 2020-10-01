Arnavutköy'deki hafriyat kamyonu denetiminde sürücülere ceza yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arnavutköy'deki hafriyat kamyonu denetiminde sürücülere ceza yağdı

01.10.2020 14:08 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:13
Arnavutköy'deki hafriyat kamyonu denetiminde sürücülere ceza yağdı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde 34 araç şoförüne 21 bin 854 lira para cezası kesildi.

Arnavutköy'de hafriyat kamyonlarına yönelik yapılan denetimde 34 araç şoförüne 21 bin 854 lira para cezası kesildi. 8 araç ise trafikten men edildi.

Arnavutköy'de Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri hafriyat kamyonlarına yönelik denetim yaptı. Denetimlerde aşırı yük taşıyan, dorselerinde branda olmayan, plakaları okunmayan ve evrakları eksik olan hafriyat kamyonu şoförlerine ceza kesildi. 77 adet hafriyat aracının kontrol edildiği denetimlerde ekipler, araç tescil belgesini araçta bulunmayan 2 araca toplam 224 lira, tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takmaktan 1 araca 112 lira, araç  muayenesini yaptırmamaktan 6 araca toplam bin 728 lira, verilen izin sonucunda muayenesini  yaptırmamaktan 7 araca 4 bin 186 lira, sürücü belgesiz olarak motorlu araç kullanmaktan 5 araca 12 bin 365 lira, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmaktan 498 lira, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak veya yükümlülüklere uymamaktan toplam 3 araca 396 lira, hızlı araç kullanmaktan 288 lira, yükü, karayoluna değmesinden toplam 7 araca bin 925 lira ve emniyet kemeri kullanmamaktan 132 lira olmak üzere 34 araca toplam 21 bin 854 lira toplam para cezası kesildi. 8 araç trafikten men edildi. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Meral Akşener Charles Michel Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Müge Anlı Türkan Şoray Özlem Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Babel Ryan Babel Arda Turan Gökhan Töre Fatih Terim
Daha Fazla Kamu Çocuk Kocaeli Futbolcu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutköy'deki hafriyat kamyonu denetiminde sürücülere ceza yağdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.10.2020 14:12:55. #1.14#
title