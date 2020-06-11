ARNAVUTKÖY'DEKİ GIDA MALZEMESİ HIRSIZLARI KAMERADA
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ARNAVUTKÖY'DEKİ GIDA MALZEMESİ HIRSIZLARI KAMERADA

Arnavutköy'de 3 kişinin, park halindeki araçtan gıda malzemelerini çalarak kamyonete yüklemeleri vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.

ARNAVUTKÖY'DEKİ GIDA MALZEMESİ HIRSIZLARI KAMERADA
11.06.2020 11:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:40

Arnavutköy'de 3 kişinin, park halindeki araçtan gıda malzemelerini çalarak kamyonete yüklemeleri vatandaş kamerasına saniye saniye yansıdı.Olay, dün saat 04.00 sıralarında Anadolu Mahallesi Amber Sokak üzerinde meydana geldi. Kamyonetle gelen 3 kişi, sokak üzerinde park halinde olan gıda toptancısına ait olduğu sanılan bir aracın yanına yaklaşarak, araçtan aldıkları sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını kamyonete yükledi. Sıvı yağları ve kuru gıda çuvallarını kamyonete yükleyen 3 kişi daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşlar durumu polise bildirdi.  Yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 3 kişinin araçtan aldıkları malzemeleri kamyonete yüklemeleri görülüyor. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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