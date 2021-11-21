Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı - Haberler
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Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı Evinde boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yalnız yaşadığı evinde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil...

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı

Evinde boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yalnız yaşadığı evinde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve boğazı kesilerek öldürülen Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı. Polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanan 3 Pakistanlı zanlı tutuklanarak cezaevine konuldu.

Arnavutköy Anadolu Mahallesindeki evinde 16 Kasım tarihinde bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Semih Kuyumcu'nun katil zanlıları yakalandı. Olayın ardından geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekipleri zanlıların Arnavutköy'deki bir evde saklandığını tespit etti. Zanlılarının kaldığı adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri 3 Pakistanlı zanlıyı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Muhib Efride, Jahangir Khan ve Tahir Afridi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı

Arnavutköy'deki feci cinayetin zanlıları yakalandı

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İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

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