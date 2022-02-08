Arnavutköy'deki dere taşması ilgili açıklama

ÇELEBİ, KIRIKKALE (İHA) - İstanbul Arnavutköy Kaymakamlığı, ilçede yaşanan dere taşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Arnavutköy'de gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle Haraççı Mahallesinde bulunan dereyi taşırdı. Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından dere taşmasına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Arnavutköy ilçemizde dere taşması nedeniyle bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili olarak, Haraççı Mahallemizde Baklalı Yolu Caddesini, Katip Çelebi Sokağına bağlayan yol, İSKİ tarafından yapılan isale hattı çalışması nedeniyle kapatılmıştır. Bu sebeple trafiğin yönlendirildiği servis yolunda, yağışların neden olduğu su birikmesi meydana gelmiştir. Bahsi geçen arazi, yerleşim alanları dışında bulunmaktadır. Yağışlarla oluşan su birikmesi nedeniyle herhangi bir vatandaşımızın mahsur kalmadığı, su baskınına uğrayan hiçbir ev, iş yeri veya ahır bulunmadığı tespit edilmiştir. Arnavutköy Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam etmekte olup, bölgedeki yağışlara bağlı olarak dere suyundaki yükselme miktarı yakından takip edilmektedir." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel