ARNAVUTKÖY'DEKİ ÇİFTE CİNAYET ZANLISININ TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
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ARNAVUTKÖY'DEKİ ÇİFTE CİNAYET ZANLISININ TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Arnavutköy'de 2 kişiyi öldürüp ve 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Yünkutay, kaçak olduğu sırada sosyal medyadan yaptığı yayınla öldürdüğü kişilerin akrabalarını tehdit ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

ARNAVUTKÖY'DEKİ ÇİFTE CİNAYET ZANLISININ TEHDİT GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
25.08.2020 11:12 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:12
Arnavutköy'de 2 kişiyi öldürüp ve 1 kişiyi yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan İbrahim Yünkutay, kaçak olduğu sırada sosyal medyadan yaptığı yayınla öldürdüğü kişilerin akrabalarını tehdit ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Arnavutköy'de Ocak ayında İbrahim Yünkutay, eşi Aynur Yünkutay ve Murat Olgun'u silahla vurarak öldürdü. Çifte cinayetin ardından kayıplara karışan İbrahim Yünkutay, temmuz ayında ise Muhittin Çiçek'i silahla vurarak yaraladıktan sonra tekrar kaçtı. Polisin çalışması sonucu İbrahim Yünkutay, 20 Ağustos'ta yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yünkutay, tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

ÖLDÜRÜDĞÜ KİŞİLERİN AKRABALARINI TEHDİT ETTİYünkutay'ın işlediği cinayetlerin ardından kaçak olduğu sırada, öldürdüğü kişilerin akrabalarını sosyal medyadan yaptığı yayınla tehdit ettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, öldürdüğü kişilerin akrabalarını ölümle tehdit eden Yünkutay, "Sizi orada barındırmayacağım. Sizi Arnavutköy'den süreceğim. Keleşle girer hepinizi çocuğunuzu ortada bırakırım. Ben daha ölmedim. Beni galeyana getirip cezaevinde yatıracağınızı düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Benim yatacağım tek yer, Arnavutköy'de bir metre toprağın altıdır bunu iyi bilin. Ben o bir metre toprağın altına girdiğimde var ya ardımda bir tabur leş bırakacağım" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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