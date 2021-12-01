Son dakika haberi | ARNAVUTKÖY'DEKİ ÇİFTE CİNAYET; ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİNİN EŞİNE SİLAH DOĞRULTUP 'SENİ DE VURURUM' DEMİŞ

ARNAVUTKÖY'de ormanlık alanda boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı (30) öldürdükten sonra gittiği evde eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü arkadaşı Emre Erdoğan'ı (32) öldürdüğü iddiasıyla hakkında iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Ersin Yılmaz'ın (28) yargılanmasına başlandı. Sanık Yılmaz, duruşmada susma hakkını kullanarak savunma yapmadı. Öldürülen Emre Erdoğan'ın eşi ise olay gününü anlatarak, "Sanığın, eşimi öldürmesi sebebiyle kaçmasın diye kollarından tutmak istedim. Bana silah doğrultup 'Seni de vururum' diyerek beni itekleyip kaçıp gitti" dedi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Ersin Yılmaz katıldı. Öldürülen Emre Erdoğan'ın şikayetçi eşi Büşra Erdoğan yanı sıra Elif Yılmaz'ın babası Melek Yılmaz ve kardeşleri Adem Yılmaz, Melike Bozkurt ve Burak Yılmaz'da katıldı. Duruşmada taraf avukatları ise hazır bulundu.

SAVUNMA YAPMADI

Elif Yılmaz'ın babası Melek Yılmaz duruşmada gözyaşlarını tutamayıp ağlayınca duruşma düzeninin bozulmaması için dışarı çıkartıldı. Savunması sorulan sanık Ersin Yılmaz ise susma hakkını kullanmak istediğini belirterek savunma yapmadı. Yılmaz'ın soruşturma aşamasında da susma hakkını kullandığı tutanağa geçti. Sanık avukatları da savunmalarını hazırlamak için süre talebinde bulundu.

"KOLLARINDAN TUTMAK İSTEDİM, SİLAHI BANA DOĞRULTTU"

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 2020 yılının ekim ayında Arnavutköy'de yaşanmıştı. Ersin Yılmaz, Domuz Deresi mevkiinde ormanlık alanda kendisinden boşanmak isteyen eşi Elif Yılmaz'ı (30) silahla ateş ederek öldürdü. Şüpheli Ersin Yılmaz işlediği cinayetin ardından eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Emre Erdoğan'ın (32) yaşadığı eve giderek Ersin Yılmaz'ı da öldürdü. Sanık Ersin Yılmaz'ın "Tasarlayarak eşini öldürmek" ve "Tasarlayarak kasten adam öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçundan ise 14 yıl hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet