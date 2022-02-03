Arnavutköy'deki çifte cinayet davasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de eşi Elif Yılmaz ve eşinin ilişki yaşadığından şüphelendiği Emre Erdoğan'ı öldürdüğü gerekçesiyle sanık Ersin Yılmaz'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ersin Yılmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada, müştekileri ise avukatları temsil etti.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, 24 Eylül 2020'de Arnavutköy'de silahla yaralama olayı ihbarı üzerine emniyet güçlerinin olay yerine gittiği, yapılan incelemede maktul Emre Erdoğan'ın ikametinin dış kapısının iç kısmında ateşli silahla vurularak öldürüldüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Aynı gün saat 11.00 sıralarında, Ersin Yılmaz'ın iki kişiyi öldürdüğü yönündeki ikinci bir ihbar üzerine ekiplerin harekete geçtiği bilgisine yer verilen mütalaada, Arnavutköy Domuz Deresi mevkisi yol kenarında ateşli silahla vurularak öldürüldüğü anlaşılan Elif Yılmaz'ın cesedine rastlandığı anlatıldı.

Mütalaada, sanık Ersin Yılmaz'ın cep telefonunda, kendisini Emre Erdoğan ile aldatıp aldatmadığına dair sorular sorduğu eşinin korkarak cevap verdiği ve aldatma hususunu onayladığına ilişkin video kayıtlarına rastlandığı ifade edilerek, sanığın mahkemedeki ifadesinde eşinin ilişkisinin yalan olduğunu söylediği aktarıldı.

Yargılama boyunca susma hakkını kullanan sanığın, maktulleri ateşli silahla birden fazla ateş ederek öldürdüğü belirtilen mütalaada, sanığın belirli bir kurgu içerisinde hareket edip, suç planı kararından vazgeçmeyerek eylemlerine devam ettiğinin net olarak ispatlanamadığı ifade edildi.

Sanığın, Elif Yılmaz'a karşı "tasarlayarak kasten öldürme" ve "eşe karşı silahla kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 4 yıldan 14 yıla kadar hapsi istenen mütalaada, sanığın, Emre Erdoğan'a karşı "kasten öldürme" suçundan ise müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Maktul Elif Yılmaz'ın ailesinin avukatı, cinayetlerin tasarlanarak işlendiği kanaatine olduklarını belirterek, cezalandırılmanın bu yönde yapılmasını istedi.

Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Ersin Yılmaz susma hakkını kullanırken, avukatı Yücel Ceyran ise süre talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, müşteki avukatlarının tanık dinletme taleplerini reddetti.

Taraflara bir sonraki duruşmaya kadar esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarını sunmaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.