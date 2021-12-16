Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı Arnavutköy-Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde yolcu otobüsünün çarptığı salça yüklü panelvan araç, tır ile otobüs arasında sıkıştı.

SULTANGAZİ, İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı

İSTANBUL - Arnavutköy- Sultangazi yolu Fenertepe mevkiinde yolcu otobüsünün çarptığı salça yüklü panelvan araç, tır ile otobüs arasında sıkıştı. Kaza da şans eseri yaralanan olmazken, yolda trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Arnavutköy - Sultangazi yolu Fenertepe yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu otobüsü kaygan yolda duramayarak salça yüklü bir minibüse çarptı. Otobüsün çarptığı minibüs yan tarafında bulunan tıra çarparak, otobüs ve tır arasında sıkıştı. Minibüste bulunan salçalar yola savrulurken, kaza da şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. Polis kaza ile ilgili incelemelerde bulunurken yolun Sultangazi yönünde araç yoğunluğu yaşandı. Kazayla ilgili ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı

Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı

Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı

Arnavutköy'de zincirleme kaza; salça yüklü araç tır ve otobüs arasında sıkıştı

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

Tırın çarptığı otomobil hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title