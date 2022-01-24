ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2 - Haberler
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ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2 İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY Boğazköy mevkiinde yüzlerce araç yoğun kar yağışı altında mahsur kaldı.

ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2

İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY Boğazköy mevkiinde yüzlerce araç yoğun kar yağışı altında mahsur kaldı. Zincirleme kazanın meydana geldiği yolda mahsur kalanlar saatlerdir araçlarında bekliyor. Mahsur kalanlardan bazıları araçlarında yakıtın azaldığını belirterek yardım istedi.

ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2

ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2

ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Boğazköy, Tragger, kar, DHA, Güncel, Haber

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