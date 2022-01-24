ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2
ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2 İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY Boğazköy mevkiinde yüzlerce araç yoğun kar yağışı altında mahsur kaldı.
ARNAVUTKÖY'DE YÜZLERDE ARAÇ YOLDA MAHSUR DURUMDA - 2
İSTANBUL DHA - ARNAVUTKÖY Boğazköy mevkiinde yüzlerce araç yoğun kar yağışı altında mahsur kaldı. Zincirleme kazanın meydana geldiği yolda mahsur kalanlar saatlerdir araçlarında bekliyor. Mahsur kalanlardan bazıları araçlarında yakıtın azaldığını belirterek yardım istedi.