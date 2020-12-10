Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi
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Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi

10.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 10.12.2020 11:19

Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü.

Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi

İSTANBUL - Arnavutköy'de temizlik işçisi yağan yağmurdan sonra ıslanan sokak köpeğini, elindeki fırçası ile temizledi. Temizlik işçisinin davranışı görenlerin yüreklerini ısıttı.

Arnavutköy Cumhuriyet Meydanında görevli olan Arnavutköy Belediyesi bünyesinde çalışan temizlik işçisi, yağışlı havanın ardından ıslanan sokak köpeğini elindeki fırçayla temizledi. Temizlik işçisinin sokak köpeğini temizlediği anlar meydanda bulunan bir esnaf tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada izleyenlerin yürekleri ısındı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi
Arnavutköy'de yürek ısıtan görüntü...Temizlik işçisi fırçası ile sokak köpeğinin üzerini temizledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

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