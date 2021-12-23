Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı - Haberler
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de caddenin karşısına geçmeye çalışan Rabia Ş.'ye, o sırada geri geri hareket eden hafif ticari araç çarptı.

ARNAVUTKÖY'de caddenin karşısına geçmeye çalışan Rabia Ş.'ye, o sırada geri geri hareket eden hafif ticari araç çarptı. Aracın altında sıkışan kadını çevredekiler kurtardı. Rabia Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Yıldırım Beyazıd Caddesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Rabia Ş.'ye, o sırada geri geri ilerleyen hafif ticari araç çarptı. Kadına çarptığını farketmeyen hafif ticari araç sürücüsü, çevredekilerin bağırması üzerine aracını durdurdu. Aracın altında sıkışan Rabia Ş.'nin yardımına çevredekiler koştu. Sıkıştığı yerden çıkarılan Rabia Ş., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.


- İstanbul
Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçerken geri giden aracın altında kaldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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