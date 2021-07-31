Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı
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Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı

Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN / İSTANBUL DHA Arnavutköy'de arkadaşlarıyla girdiği bakkaldan alışverişini yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı.

Taylan ERGÜN/ İSTANBUL DHA Arnavutköy'de arkadaşlarıyla girdiği bakkaldan alışverişini yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı. Yola savrularak düşen çocuk, ayağa kalkarak yürümeye çalıştı. Hafif yaralanan çocuk, çarpan otomobille hastaneye götürüldü. Kaza ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, perşembe akşam saatlerinde Arnavutköy'de meydana geldi. Yaşları 4 ila 7 arasında değişen 5 çocuk, mahallelerindeki bakkala girip çıktı. Tekrar yolun karşısına geçen çocuklardan biri geride kaldı. Diğer arkadaşlarının arkasından gelen çocuğa yolun karşısına geçerken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, düştüğü yerden kalkarak yol kenarına doğru yürüdü. Çarpan otomobil sürücüsü araçtan inerek çocuğun yardımına koştu. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çocuğun ailesi de geldi. Kafasından ve dizinden yaralanan çocuk, çarpan otomobile bindirilerek ailesiyle birlikte hastaneye götürüldü. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya şahit olan ve çocuğun yardımına koşan Sezai Pospor, "Bu caddede maalesef otomobil sürücüleri biraz hızlı geçiyor. Civardaki tek bakkal da burada var. Çocuklarımız yolun karşısına geçerken sürekli böyle tehlike atlatıyorlar. Yetkililerin bu cadde ile ilgili bir çözüm bulasını istiyoruz" dedi. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı
Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı
Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı
Arnavutköy'de yolun karşısına geçen çocuğa otomobil böyle çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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