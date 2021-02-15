Arnavutköy'de yollar buz pistine döndü; Sürücüler zor anlar yaşadı

KAR Arnavutköy'ü beyaza bürüdü. Yollar buz pistine dönerken çok sayıda sürücü yolda kaldı. Çevredekilerin yardımıyla araçlar yollarına devam ederken, sürücüler zor anlar yaşadı.

İstanbul'da kar yağışının en yoğun yaşandığı ilçelerden biri Arnavutköy oldu. Kar yağışı bugün de devam etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından trafiğe çıkan onlarca araç sürücüsü yolda zor anlar yaşadı. Araç sürücülerinin yardımına ise çevredeki vatandaşlar koştu. Kimisi otomobilin kaputunun üstüne çıkarak lastiklere ağırlık verdi, kimisi de araçları ittirerek destek olmaya çalıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı