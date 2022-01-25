ARNAVUTKÖY'DE YOLDA KALANLARA ÇEKİCİ SÜRÜCÜSÜ YARDIM ETTİ

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gün boyu etkisini devam ettiren kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Yol açılmayınca sürücülerin bir kısmı yollarına yaya olarak devam ederken Esenyurt'ta portatif bir iş yeri de yıkılma tehlikesi geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul'un genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Esenyurt'ta trafik durma noktasına geldi. Sürücülerin bir kısmı araçlarını yol kenarlarına park edip yaya devam ederken, bir kısmı da trafikte geçirdiği uzun saatlere rağmen yollarına devam etti. Metrobüslerdeki kalabalık sebebiyle toplu taşıma kullanan vatandaşların büyük bir kısmı da yola yaya devam etmeyi tercih etti. Öte yandan Esenyurt'taki portatif bir iş yeri de üzerinde biriken kar kütlesi yüzünden yıkılma tehlikesi geçirdi. O sırada iş yerinde bulunan çalışanlar büyük panik yaşadı.

200 metrelik yolu yaklaşık 5 saatte gittiklerini ifade eden Onur Turunç, cenazeleri olduğunu ve yol açılana kadar mecburen devam edeceklerini kaydetti. Turunç, 5 saattir yoldayız. Yenibosna'dan geliyoruz. Saat 16.30 gibi yokuşun başındaydık. Oradan buraya yaklaşık 5 saatte geldik. Cenazeye gideceğiz. Cenazemizi camiden kaldırdık. Yokuşun başına kadar geldik. Oradan buraya da 200 metre gelebildik. Daha buradayız artık ne zaman yol açılırsa o zaman gideceğiz. Arabayı bırakmayı düşündük ama yer bulamadık dedi.

Evine yürüyerek giden Ertuğrul Akgün ise toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle kalan yolu yürüyeceklerini kaydetti. Akgün, yol tuzlama çalışmalarına yoğunluk verilmesini istediklerini belirterek, 2 buçuk saatten beri yoldayız. Başakşehir'den gelmeye çalışıyoruz. Daha Esenyurt'a kadar yürüyeceğiz. Yaklaşık 1 saat daha yürürüz. Araba kara saplandığı için mecburen toplu taşıma ile gelmek zorunda kaldık. Kaç saattir toplu taşıma ile geliyoruz. Yolda herhangi bir tuzlama çalışması görmedik. Metrobüste bile trafikteydik. İnsanlar çok kalabalık, herhangi bir ek sefer de olmadı. Otobüsler zaten iptal. Belediyeden bunun düzeltilmesini istiyoruz diye konuştu.

Kar manzarasını izlemekten keyif aldıklarını fakat saatlerdir çilesini çektiklerini dile getiren Hüseyin Engin ise 16.30'dan beri yoldayız. Sadece 500 metre gelebildik. İnanılmaz bir trafik var. Bahçeşehir'e gidiyoruz. Şu an baktığımızda bir 3 saat daha yolumuz var çünkü çok kalabalık her taraf. Yola devam edeceğiz çünkü evimiz uzak, gitmek zorundayız. Karın manzarası güzel ama çilesi de var ifadelerini kullandı.