Son dakika haber | Arnavutköy'de yolda kalan minibüse özel harekat polisleri yardım etti

Bir son dakika haberine göre Arnavutköy'de yolda kalan servis aracının yardımına özel harekat polisleri koştu.

Arnavutköy'de yolda kalan servis aracının yardımına özel harekat polisleri koştu.

Arnavutköy Tayakadın Yolu'nda yoğun kar yağışı nedeniyle bir servis minibüsü yolda kaldı. O sırada yoldan geçen Özel Harekat Polisleri servis aracına yardım etti. minibüsün kara batan lastiklerini kürekle alan polisler kendi araçlarına halatla bağladıkları minibüsü saplandığı yerden çekerek kurtardı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı