ARNAVUTKÖY'DE YOLCU MİNİBÜSÜ, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 5 YOLCU YARALANDI
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ARNAVUTKÖY'DE YOLCU MİNİBÜSÜ, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 5 YOLCU YARALANDI

23.03.2021 12:38 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:42
ARNAVUTKÖY'DE YOLCU MİNİBÜSÜ, HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI: 5 YOLCU YARALANDI

ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada minibüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı.

ARNAVUTKÖY'de yolcu minibüsü ile hafriyat kamyonunun çarpıştığı kazada minibüste bulunan yolculardan 5'i yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen 5 yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaza, Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde 10.30'da meydana geldi. İddialara göre Sultangazi'den Arnavutköy yönünde seyreden 34 M 4953 plakalı yolcu minibüsü, kavşaktan yola girmeye çalışan 34 PV 6664 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile minibüsteki yolcular koltuklarından savruldu. Minibüste bulunan yolculardan 5'i çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra yaralı yolcular ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazada yaralanan yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza sonrası Arnavutköy yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.    

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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