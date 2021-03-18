Arnavutköy'de yola fırlayan atlara kamyonet çarptı
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Arnavutköy'de yola fırlayan atlara kamyonet çarptı

18.03.2021 09:43 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:03
Arnavutköy'de yola fırlayan atlara kamyonet çarptı

Taylan ERGÜN / Arnavutköy'de koşarak yola fırlayan 2 ata kamyonetin çarptı.

Taylan ERGÜN/ Arnavutköy'de koşarak yola fırlayan 2 ata kamyonetin çarptı. 2 attan 1'i ölürken, diğeri yaralandı. Hurdacılık yapan sahipleri, ailesinin geçimini sağladığı atları bu halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. Erdinç Tekin'in kullandığı 34 AN 7909 plakalı kamyonet Egemen Caddesi'nde seyir halindeyken bir anda yola fırlayan 2 ata çarptı. Çarpmanın etkisiyle yol kenarına sürüklenen atlardan biri hayatını kaybederken diğer at ise ayağından yaralandı.

Kaza sonrası atların sahibi olan karı-koca olay yerine geldi. Hurdacılık yaptıklarını ve tek geçim kaynaklarının atları olduğunu söyleyen karı-koca, hayatını kaybeden atın başından uzun süre ayrılamadı. Atlarını başıboş bırakmadıklarını söyleyen at sahibi Aslı Akkaya, iplerle çayırlık alanda bağlı oldukları anda köpeklerin saldırısına uğradıkları için atların kaçtığını ifade etti.

Arnavutköy'de yola fırlayan atlara kamyonet çarptı
Arnavutköy'de yola fırlayan atlara kamyonet çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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