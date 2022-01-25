Arnavutköy'de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi
Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi.
Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri