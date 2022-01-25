Arnavutköy'de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi

İSTANBUL - Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.