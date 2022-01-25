Arnavutköy'de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi
Arnavutköy'de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi.
Arnavutköy'de yol açma çalışması yapan ekipler yola bırakılan araçlar yüzünden ilerleyemedi
İSTANBUL - Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Arnavutköy'de yoğun kar yağışı nedeniyle yol temizleme çalışması yapan ekipler yol ortasına bırakılan arabalar nedeniyle ilerleyemedi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.