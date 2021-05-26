Arnavutköy'de yeşil alana dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi

Arnavutköy'de ormanlık araziye dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de ormanlık araziye dökülen tonlarca hafriyat havadan görüntülendi. Dökümün yapıldığı ormanlık alanda adeta yeşil alanlar katledilmiş tonlarca hafriyat kaçak olarak alana yıkılmış durumda.

Arnavutköy Ömerli Mahallesinde hafriyat kamyonu şoförleri döküm sahasında oluşan sıradan ve döküm parasından kaçmak için kendilerine adeta kaçak döküm sahası oluşturdu. Mahallenin ormanlık alana kalan kısmına özellikle gece saatlerinde kaçak olarak hafriyat döken kamyonlar nedeniyle alanda tonlarca kaçak hafriyat birikmiş durumda.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaçak hafriyat dökümü yapılan alan havadan görüntülendi. Görüntülerde maloz, çöp ve hurdalık eşyaların ormanlık alandaki yere döküldüğü görüldü. Tonlarca kiloluk hafriyatın döküldüğü kaçak döküm sahası işte böyle görüntülendi.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı