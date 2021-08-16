Arnavutköy'de yazlık villa alevlere teslim oldu

Arnavutköy Karaburun da gece saatlerinde bir villa da yangın çıktı.

Arnavutköy Karaburun da gece saatlerinde bir villa da yangın çıktı. Çıkan yangın gönüllü itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan bir villada meydana geldi. İddiaya göre villanın üst katında elektrik aksamından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Evde bulunan vatandaşlar son anda dışarı çıkarken çatı katının alevlere teslim olduğu yangına ilk müdahale bölgede yaşayan gönüllü itfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, yapılan müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı