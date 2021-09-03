Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi
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Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi Okulların 6 Eylül'de açılacak olmasıyla birlikte belediyelerin yaz spor okulları ve Kur'an-ı Kerim kursları kapanmaya başladı.

Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi

İSTANBUL - Okulların 6 Eylül'de açılacak olmasıyla birlikte belediyelerin yaz spor okulları ve Kur'an-ı Kerim kursları kapanmaya başladı.

Arnavutköy Belediyesi de yaz spor okulları ve yaz Kur'an kurslarını yaptığı kapanış töreniyle sona erdirdi. Yaz okullarında toplamda 2 bin 100 öğrenci eğitim alarak, kişisel becerenlerini geliştirmenin yanı sıra eğlenceli vakit geçirdi.

7 farklı Branşta Eğitim Verildi

Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Yaz Spor Okullarında gençlere yönelik eğitim verildi. Bin 500 öğrencinin eğitim aldığı yaz spor okulları futbol, basketbol, voleybol, karate, kickboks, okçuluk ve cimnastik branşlarında gerçekleştirildi.

650 öğrenci Kur'an-ı Kerim eğitimi aldı

Arnavutköy Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Yaz Kur'an Kursu ödül töreni ile sona erdi. Öğrencilerin yoğun katılımı ile start alan Kur'an Kursu sabah ve öğleden sonra iki ayrı zamanda gerçekleştirildi. 650 öğrencinin eğitim aldığı Yaz Kur'an Kursunda; Kur'an eğitiminin yanı sıra öğrenciler için çeşitli aktiviteler de düzenlendi. 6 haftalık kursun sonunda dereceye giren sınıf birincilerine tablet, ikincilerine akıllı saat, üçüncülerine ise çanta hediye edildi.

"Her bir kursumuz için gençlerimize değer diyoruz"

Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz okullarımız devam etti. Ama bu yıl salgının verdiği olumsuzluğu giderecek tedbirler aldık. Sayısal anlamda öğrenci sayımızı azaltarak, yaz okullarımızı yaptık" dedi. Başkan Baltacı, "Yaz spor okullarımızda futbol, basketbol, okçuluk, kickboks, değerler eğitimi, yaz olması hasebi ile ilçe müftülüğüyle yürüttüğümüz yaz Kur'an kursumuzda öğrencilerimize Kur'an eğitimi verdik. Bu çalışmalarımızı pandemi şartlarında yerine getiriyor olmamız işimizi her ne kadar zorlaştırsa da pandeminin özellikle yaz aylarında şiddetini azaltmasıyla yaptık. Çocuklarımızın sosyal imkanlara olan ihtiyacını da düşünerek bu seneki çalışmalarımızı son derece verimli buluyorum. Ayrıca gençlik kamplarımızda anne çocuk ve baba çocuk kamplarımız oldu. Özellikle hafta sonları geçlerimize kamp okulunda; doğal yaşamın gerekliliğini ve zorluğunu da anlatabilmek maksadıyla biraz daha eğitim, öğretim ve eğlenceyi yan yana getirdiğimiz çalışmalarımız oldu. Yaptığımız her bir kursumuz, gençlerimize değer diyoruz" diye konuştu.

Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi
Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi
Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi
Arnavutköy'de Yaz Okulları sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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