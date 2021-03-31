Arnavutköy'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arnavutköy'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması

İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - Haberler | Güncel

Arnavutköy'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Arnavutköy'de şerit boyama ve öğrencilerden araçlara uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

Arnavutköy'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında Arnavutköy'de şerit boyama ve öğrencilerden araçlara uygulama etkinliği gerçekleştirildi.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Arnavutköy'de yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı. Uygulama kapsamında, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan yaya geçitleri kırmızıya boyandı ve Cemal Reşit Rey İlk Öğretim Okulu öğrencileri tarafından trafikte seyir halinde olan araçlara yaya geçidi denetimi yapıldı.

Öğrenciler Trafik Polisi Oldu

Arnavutköy'de ilkokul öğrencileri İlçe Kaymakamı Ahmet Odabaş'ında katılımıyla yaya geçitlerinde uygulama yaptı. Polis, Jandarma ve Trafik Zabıta üniformaları giydirilen öğrenciler yaya geçitlerinin bulunduğu noktalarda araçları durdurarak yaya geçidinin önemini ve yaya geçitlerinde yayalara yol verilmesinin önceliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Arnavutköy'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması
Arnavutköy'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması
Arnavutköy'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması
Arnavutköy'de 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Erol Bulut Burak Yılmaz Abdullah Avcı İsmail Kartal Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arnavutköy'de "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 01:25:37. #1.16#
title