Arnavutköy'de yaşlı adam evinde intihar etti

Arnavutköy'de yaşlı adam evinde intihar etti Arnavutköy'de yaşlı bir adam, yaşadığı evde intihar ederek hayatını kaybetti.

Arnavutköy'de yaşlı adam evinde intihar etti

İSTANBUL - Arnavutköy'de yaşlı bir adam, yaşadığı evde intihar ederek hayatını kaybetti.

Olay, Arnavutköy Hicret Mahallesi Turkuaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde 2 çocuk babası Gaffur Ş. ikamet ettiği evinin odasında kendisini ip ile asmış şekilde bulundu. Evde yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından Gaffur Ş.'nin cansız bedeni Arnavutköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK