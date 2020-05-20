ARNAVUTKÖY'DE YASAĞA RAĞMEN DEREDE OYNADILAR Arnavutköy'de sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan çocuklar, pis suyun bulunduğu derede oynadı.

Arnavutköy'de sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan çocuklar, pis suyun bulunduğu derede oynadı. Çocukların derede oynamaları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Arnavutköy'de çekilen görüntülerde, sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden dışarıya çıkan çocuklar, hiçbir şeye aldırış etmeden pis suyun bulunduğu derede oynadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde bir sürede derede oynayan çocukların daha sonra dereden çıkarak bölgeden uzaklaşmaları görülüyor.

Kaynak: DHA