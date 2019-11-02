Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi -5 (Havadan)

Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi -5 (Havadan)

ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

02.11.2019 17:34
Arnavutköy'de yangın: çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi -5 (Havadan)

Taylan ERGÜN - istanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.


Kaynak: DHA
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