ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1)
ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Taylan ERGÜN - istanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Arnavutköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.
Görüntü Dökümü:-----------Yangından görüntüler