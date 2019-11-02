ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1)

ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1)

ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

02.11.2019 16:57
ARNAVUTKÖY'DE YANGIN: ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVKEDİLDİ (1)

Taylan ERGÜN - istanbul DHA - ARNAVUTKÖY'de bir binada çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Arnavutköy'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Alevlerin sardığı binadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının yan tarafta bulunan konfeksiyon atölyesine sıçrama riski bulunduğu kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-----------Yangından görüntüler

 


Kaynak: DHA
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