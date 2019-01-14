Arnavutköy'de Yangın

Arnavutköy'de 3 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katındaki bir dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü, üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı.

Yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA