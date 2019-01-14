Arnavutköy'de Yangın

Arnavutköy'de bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek, üst katlarda mahsur kalan 2'si çocuk 5 kişiyi kurtardı.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

Kaynak: AA