ARNAVUTKÖY'DE YAN YATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı. Aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 23.45'te Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. H.S yönetimindeki 34 ZH 5069 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpan araç daha sonra cadde ortasına devrilerek yan yattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.

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