ARNAVUTKÖY'DE YAN YATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ARNAVUTKÖY'DE YAN YATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'DE YAN YATAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı. Aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 23.45'te Arnavutköy Fatih Caddesi'nde meydana geldi. H.S yönetimindeki 34 ZH 5069 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kaldırıma çarpan araç daha sonra cadde ortasına devrilerek yan yattı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza sonrasında bir süre trafiğe kapatılan cadde, kazaya karışan aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

--------------

-Devrilen otomobil

-Detay


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title