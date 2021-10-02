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Arnavutköy'de yakınına araç çarptığını öğrenen kadının feryatları yürekleri dağladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Arnavutköy'de yakınına araç çarptığını öğrenen kadının feryatları yürekleri dağladı

Arnavutköy'de bir kişiye araba çarptı, yaralanan kişinin yakını olduğunu öğrenen kadının feryatları yürekleri dağladı.

Arnavutköy'de bir kişiye araba çarptı, yaralanan kişinin yakını olduğunu öğrenen kadının feryatları yürekleri dağladı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Semih Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen bir vatandaşa sokakta seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere yığılan kişinin yardımına sokakta bulunan esnaf ve vatandaşlar koştu. Yaralanan kişinin yakını olduğunu fark eden bir kadınının üzüntüsü ve feryadı yürekleri dağladı. Kaza sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

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Haber: Arnavutköy'de yakınına araç çarptığını öğrenen kadının feryatları yürekleri dağladı - Haberler
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