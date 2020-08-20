Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bir gecekondunun duvarı yıkıldı
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Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bir gecekondunun duvarı yıkıldı

Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bir gecekondunun duvarı yıkıldı Yağmurdan zarar gören evlerde hasar tespiti yapıldı Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilçe genelindeki bir çok binanın hasar görmesine sebep oldu.

20.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 20.08.2020 18:18

Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bir gecekondunun duvarı yıkıldı

Yağmurdan zarar gören evlerde hasar tespiti yapıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış ilçe genelindeki bir çok binanın hasar görmesine sebep oldu.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli sağanak yağış bir çok dükkanın ve evin su basmasına neden olmuştu. Yağmurun dinmesiyle birlikte ilçenin bazı mahallelerinde hasar gören evler dikkat çekti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın istinat duvarı sağanak yağışında etkisiyle çöktü. Çöken istinat duvarı hemen yanında bulunan bir gecekonduya da çarpınca evde tek başına Hediye Albayrak'ın evi ağır hasar aldı.

Evi hasar alan Hediye Albayrak, "Hafif Yağmur yağınca dışarıya çıktım ben, tavukları kümese koyup tekrar içeriye geldim. Ben şimşek çaktı sandım ama odaya bir geldim ki oda içeriye göçmüş her yer çamur ve su olmuş. Evimi birden su bastı ve ben evde yalnızdım. Çocuklarımı aradım onlar geldi. Yan binanın duvarı yıkılınca benim duvarıma da vurdu ben o esnada çok korktum hemen çocuklarım geldi belediye ve itfaiyeye haber verdi. Evimi mühürlediler zaten evim mahvoldu" şeklinde konuştu.

Arnavutköy'de yağışın etkisiyle bir gecekondunun duvarı yıkıldı

Kaynak: İHA

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