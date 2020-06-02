Arnavutköy'de yağış; Pazar yerinde sel (2) Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu.

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarında bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de öğleden sonra başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandı. Pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken, pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

- İstanbul

Kaynak: DHA