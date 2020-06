(ARNAVUTKÖY'DE YAĞIŞ; PAZAR YERİNDE SEL Taylan ERGÜN-Cemil ÖZDEMİR-Mertcan ÖZTÜRK/Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu.

Arnavutköy'de sağanak yağış sele neden oldu. Semt pazarının da bulunduğu sokaklar nehre dönerken vatandaşlar zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı.

Arnavutköy'de öğleden sonra başlayan yağış bazı bölgelerde sele neden oldu. Anadolu Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde Salı günleri kurulan semt pazarında aşırı yağış nedeniyle yağmur giderlerinin tıkandığı pazar alanını bir anda sel bastı. Pazar kurulan cadde ve sokaklar nehre dönerken pazardakiler zor anlar yaşadı. O anlar kameralara yansıdı. Bir Pazar esnafı "Bir anda şiddetli bir yağmur yağdı. Burası yokuş, yağmur yağınca dere gibi oldu. Pazarın bütün mallar aşağıya gitti. Burası her zaman böyle oluyor. Her yağdığında böyle oluyor. Buraya bir çare bulunsun. Bu pazarın buradan kaldırılması lazım. Bütün sokaklar caddeler buraya bakıyor. Burayı kaldırsınlar yada bir çözüm bulsunlar." dedi. Pazar esnafı Kemal Erol de, "Birden dolu yağınca, bütün mallarımız aşağıya doğru gitti. Kavun mısır ve muzlar hepsi aşağıya doğru gitti. Yağmur yarım saat sürdü. Burada sürekli böyle oluyor. Her yağdığında yarım metreye kadar su oluyor." diye konuştu.

Pazar esnafı Şenol Dağ ise, "Birden yağmur yağdı. Pazarı olduğu gibi sel götürdü. Çok zarar gördük. Salı pazarında her yağdığı zaman sel götürüyor. Bizim sattığımız ürünlerden mantarlar kıvırcıklar hep sele kapıldı. Benim yaklaşık 800 lira zararım var." dedi.

