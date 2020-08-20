Arnavutköy'de yağış nedeniyle iş yerlerini su bastı Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su basan birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Arnavutköy'de sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle su basan birçok iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde etkisini gösteren yağış, Arnavutköy'de iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Baskınlar sebebiyle birçok iş yerinde maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri de su tahliyesi çalışmaları yaptı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA