Arnavutköy'de virajı dönemeyen cam yüklü tır devrildi: 1 yaralı - Haberler
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Arnavutköy'de virajı dönemeyen cam yüklü tır devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cam yüklü tır devrildi.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu yol ayrımında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cam yüklü tır devrildi. Sürücünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 73 AAB 745 plakalı cam yüklü tır, viraja girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yolda önlem alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza nedeniyle yol üzerinde yoğunluk oluştu. Öte yandan, tırdan akan yağ nedeniyle yolda ekipler kumlama çalışmaları yaptı.

(Batuhan Toprak/İHA)

Arnavutköy'de virajı dönemeyen cam yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy'de virajı dönemeyen cam yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy'de virajı dönemeyen cam yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Arnavutköy'de virajı dönemeyen cam yüklü tır devrildi: 1 yaralı

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