ARNAVUTKÖY'DE VİLLA ALEV ALEV YANDI

ARNAVUTKÖY Karaburun Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir villanın çatı katında yangın çıktı.

ARNAVUTKÖY Karaburun Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir villanın çatı katında yangın çıktı.

Karaburun Mahallesi'nde bir villanın çatısında dün saat 2330 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatıdan sıçrayan alevler bahçede ve boş arsadaki ot ve çalıları da tutuşturunca, mahalledeki gençlerden oluşan gönüllü ekipler ellerine aldıkları hortumlarla yangına müdahale etmeye çalıştı. Yangına müdahale esnasında yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha da büyümeden söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı