Arnavutköy'de vatandaşın karla kaplı yolda Türk bayrağı hassasiyeti - Haberler
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Arnavutköy'de vatandaşın karla kaplı yolda Türk bayrağı hassasiyeti

Arnavutköy'de vatandaşın karla kaplı yolda Türk bayrağı hassasiyeti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Arnavutköy'de bir vatandaş karla kaplı yolda fark ettiği Türk bayrağını yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı.

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de bir vatandaş karla kaplı yolda fark ettiği Türk bayrağını yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı. O anlar kameraya yansırken Türk bayrağını yerde bırakmayan vatandaş duyarlılığıyla takdir topladı.

Geçtiğimiz günlerde başlayan bugün adeta fırtına oluşturan kar nedeniyle İstanbul beyaza büründü. Birçok noktada yollar karla kaplanırken Arnavutköy'de bir vatandaş karların içinde bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Bayrağa doğru ilerleyen kişi aracın tekerinin ucunda gördüğü bayrağı yerden alarak önce karlardan temizledi, ardından yanına alarak oradan uzaklaştı. Türk bayrağını yerde bırakmayan vatandaşın o anları ise kameraya yansıdı. Vatandaş, hareketiyle herkesin gönlünü kazandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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