Arnavutköy'de vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Arnavutköy'de vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Arnavutköy'de Veysel A. tarafından öldürülen üvey baba Kadir A., anne Kader A., kardeşi Serkan A. ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketlerine gönderildiArnavutköy'de dün Veysel A., üvey babası Kadir A. 42), annesi Kader A. (42), kardeşi Serkan A. (26) ve üvey kardeşi Nazlıcan A.

21.09.2019 16:28
Arnavutköy'de vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Arnavutköy'de Veysel A. tarafından öldürülen üvey baba Kadir A., anne Kader A., kardeşi Serkan A. ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketlerine gönderildi


Arnavutköy'de dün Veysel A., üvey babası Kadir A. 42), annesi Kader A. (42), kardeşi Serkan A. (26) ve üvey kardeşi Nazlıcan A.'yı (9) öldürdükten sonra kaçmış, Kocaeli'de yakalanmıştı. Vahşice öldürülen aile üyelerinin cenazeleri sabah saatlerinde otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumuna getirildi. Yapılan incelemelerin ardından Kadir A. ve öz kızı Nazlıcan A.'nın cenazeleri memleketleri Adıyaman'a, Kader A. ve oğlu Serkan A.'nın cenazeleri de Mersin'e gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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