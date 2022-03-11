Arnavutköy'de uyarılar dikkate alındı, yollar boş kaldı - Haberler

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Arnavutköy'de uyarılar dikkate alındı, yollar boş kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Arnavutköy'de uyarılar dikkate alındı, yollar boş kaldı

İstanbul'da vatandaşların kar yağışı için yapılan uyarılara uymasının ardından Arnavutköy'de yollar boş kaldı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da vatandaşların kar yağışı için yapılan uyarılara uymasının ardından Arnavutköy'de yollar boş kaldı.

İstanbul'da günler öncesinden yapılan uyarılara birçok vatandaşlar uydu. Mega kentin bazı bölgelerinde sürücüler yolda kalırken, Arnavutköy'de ise vatandaşların yola çıkmaması üzerine yollar boş kaldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İstanbul, kar, Yerel, Haberler

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