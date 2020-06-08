ARNAVUTKÖY'DE UTANDIRAN MANZARA PİKNİKTEN SONRA ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTTİLER
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ARNAVUTKÖY'DE UTANDIRAN MANZARA PİKNİKTEN SONRA ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTTİLER

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda vatandaşlar, yeşil alanlara ve parklara akın etti.

08.06.2020 14:44 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:51

İSTANBUL'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonunda vatandaşlar, yeşil alanlara ve parklara akın etti. Arnavutköy'deki yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşlardan geriye çöp birikintileri kaldı.

Normalleşme süreciyle birlikte uzun zaman sonra geçtiğimiz hafta sonunu dışarıda geçiren vatandaşlar parklara ve yeşil alanlara akın etti. İstanbul'da piknik alanlarına ve parklara giden vatandaşların çoğunun hijyen kurallarına dikkat etmediği görüldü. Hafta sonunu parklarda ve yeşil alanlarda geçiren vatandaşlardan geriye çevrede bıraktıkları çöp birikintileri kaldı. Arnavutköy'de bulunan Sazlıdere Baraj Gölü'nün kenarına gelen vatandaşlar, burada piknik yaptı. Piknik yaptıktan sonra bazı vatandaşların piknik yaptıkları alanlara çöplerini bıraktıkları görüldü. Piknik yapmak için bugün gelen Mehmet Yıldız, Hafta içi sakin olduğu için geldim. Piknik yapmaya elverişli değil, etrafı görüyorsunuz her yer pislik içinde, içler acısı bir durum. Her zaman bu tür olayları yaşıyoruz dedi.

ARNAVUTKÖY'DE UTANDIRAN MANZARA PİKNİKTEN SONRA ÇÖPLERİNİ BIRAKIP GİTTİLER

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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