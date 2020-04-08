ARNAVUTKÖY'DE ÜST GEÇİDİN AYAĞINA ÇARPAN ARAÇ DEVRİLDİ ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin ayağına çarparak, devrildi.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil üst geçidin ayağına çarparak, devrildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 15.30'da Arnavutköy Eski Edirne Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Arnavutköy'den Sultangazi istikametine doğru giden 34 BV 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve üst geçidin ayağına çarptı. Otomobilin sürücüsü M. Ali Ezenci, sürücü koltuğunda sıkıştı. Çevredekilerin yardıma koştuğu sürücünün sıkıştığı yerden çıkarılabilmesi için itfaiyeye haber verildi. Arnavutköy itfaiyesine bağlı ekipler kısa sürede olay yerine gelirken, yaklaşık 1 saatlik uğraş sonucu yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kaza yerinde bekleyen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye götürdü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza sonucu hurdaya dönen otomobil, devrildiği yerden çıkarıldı.

Kaynak: DHA