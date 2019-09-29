Arnavutköy'de tütün denetimi
ARNAVUTKÖY'de bazı işletmelere sigara ve nargile denetimi yapıldı.
"AMAÇ; VATANDAŞLARIMIZIN SAĞLIĞINI KORUMAK"
Denetimlerle ilgili açıklama yapan Engin Bulut, "2009 yılında 4207 sayılı Tütün Mamüllerinin Zararlarının önlenmesiyle alakalı bir kanun yürürlüğe girdi. Bu kapsamda sigara kullanmayan, sigaranın zararlı etkilerinden etkilenmesini istemediğimiz ve vatandaşlarımızın sağlığını koruma maksadıyla kapalı alanlarda sigara kullanımı yasaklandı. Bununla ilgili denetimlerimiz oluyor dönem dönem, bugün de bunun için burada ilçemizde görev yapan diğer daire amirlerimizle beraber toplu bir denetime geldik. Gördüğünüz gibi nargile tüketen 2 vatandaşımızı da tespit ettik. Bununla ilgili gerekli işlemleri arkadaşlarımız başlattı. Cezai müeyyide uygulanacak. Bu şekilde denetimleri artırarak vatandaşlarımızın sağlığını koruma amacıyla sigara ve tütün mamullerinin kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz" dedi.