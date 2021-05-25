Arnavutköy'de Tuğba Anlak'ın başından vurularak öldürülmesi davasında mütalaa açıklandı

Arnavutköy'de çocuğunun yanında başından silahla vurulan Tuğba Anlak'ın ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

Arnavutköy'de çocuğunun yanında başından silahla vurulan Tuğba Anlak'ın ölümüne ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaa açıklandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktul Tuğba Anlak'ın ailesi ve avukatlarının katıldığı duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporun mahkemeye gönderildiği belirtildi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, aralarında bir süredir gönül ilişkisi bulunan Tuğba Anlak ve Murat Uslu'nun olay günü tartıştığı, Anlak'ın da sanık Uslu'yu evden gönderdiği anlatıldı.

Evden ayrılan sanığın otomobiline giderek kaputtan silah aldığı ve eve camdan girdiği ifade edilen mütalaada, sanığın Tuğba Anlak'ın 6 yaşındaki kızını, yanında gelen arkadaşı Mustafa Ünver ile dışarı göndermek istediği ancak çıkmalarını beklemeden silahı ateşlediği kaydedildi.

Mütalaada, Anlak'ın başına isabet ederek ölümüne neden olan mermi çekirdeğinin yerden sekerek vücuda isabet ettiği, silahın mekanik arızasının bulunmadığı anlatılarak, sonrasında birlikte araçla olay yerinden kaçan sanıklardan Mustafa Ünver'in silahı ormanlık alana sakladığı dile getirildi.

Sanık Murat Uslu'nun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, sanığın, işlediği suç sabit olmaması nedeniyle "tehdit" ve "hakaret" suçlarından beraati talep edildi.

Mütalaada, sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin Altun'un da "kasten öldürme" suçundan beraati istendi.

Taraflar mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep ederken, sanık Murat Uslu, "Kasten herhangi bir eylemede bulunmadım. Maktulün koluma vurması sebebiyle silah ateş aldı." dedi.

Sanık Uslu'nun tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporu ve esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre vererek, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Eşinden ayrıldıktan sonra Antalya'dan İstanbul'a taşınan ve burada bir kafe açan Tuğba Anlak, iş yerine gelen ve kendisini mimar olarak tanıtan Murat Uslu ile arkadaşlık kurmuş, işleri iyi gitmeyince kafeyi devrederek başka bir yere taşınmıştı.

Murat Uslu ve kafede çalışan Mustafa Ünver, 31 Temmuz 2019'da Anlak'ın evinin bulunduğu yeni adrese gelmiş, Uslu, araçta bulunan silahını alarak evin penceresinden içeri girip 6 yaşındaki kızının gözü önünde annesini darbetmiş, silahla ateş ederek başından yaralamıştı.

Uslu, devredilen kafenin parasını alarak olay yerinden kaçmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekipleri, Uslu ile Ünver'i yakalamış, adliyeye sevk edilen Murat Uslu tutuklanmış, Ünver ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmış, bir süre sonra tutuklanmıştı.

Tuğba Anlak ise tedavi gördüğü hastanede 27 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Murat Uslu için "kasten öldürme", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından müebbet ve 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, diğer sanıklar Mustafa Ünver ile olayda kullanılan silahı temin ettiği iddia edilen Pelin Altun'un, "kasten öldürmeye yardım" suçundan 10 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar