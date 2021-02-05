Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
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Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk

05.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 05.02.2021 10:30
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk

ARNAVUTKÖY'de hurda malzemeleri yüklü traktörün römorkunda yolculuk yapan 10 kişi, görenlere adeta pes dedirtti.

ARNAVUTKÖY'de hurda malzemeleri yüklü traktörün römorkunda yolculuk yapan 10 kişi, görenlere adeta pes dedirtti. Kameraya çekildiklerini fark eden kişiler, el sallamayı da ihmal etmedi. 

Arnavutköy'de trafikte traktörün römorkundaki hurda malzemelerin üzerinde 10 kişi canını hiçe sayarak kilometrelerce yolculuk yaptı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kameraya kaydedildiklerini fark eden kişiler, kameraya da el sallamaktan geri kalmadı. 

"ÇİFT KATLI KAMYON"Öte yandan Arnavutköy'de kasasındaki yük sınırını aşıp trafikte tehlikeli şekilde yoluna devam eden kamyonet de görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Bu halde trafikte seyreden kamyonet, diğer sürücülere korku dolu anlar yaşattı. O anları kaydeden vatandaşın 'Çift katlı kamyon" şeklindeki yorumu da dikkat çekti.


Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk
Arnavutköy'de traktör römorkunda tehlikeli yolculuk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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