Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
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Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada Kurşun yağmuruna tutulan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı Arnavutköy'de bir market işletmecisinin kullandığı araca hareket halindeyken kurşun yağdırdılar, yetmezmiş gibi önündeki otomobile çarparak duran...

Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

Kurşun yağmuruna tutulan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de bir market işletmecisinin kullandığı araca hareket halindeyken kurşun yağdırdılar, yetmezmiş gibi önündeki otomobile çarparak duran aracın camını patlatıp ateş etmeye devam etti. Kurşunların hedefi olan sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Arnavutköy Karlıbayır Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan K. isimli market işletmecisi 34 ZV 2177 plakalı ticari aracı ile seyir halindeyken kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırıya uğradı. Araca kurşunların isabet etmesi sonucu Ayhan K. önündeki bir otomobile vurarak durdu.

Araç durunca da kurşun yağdırdılar

Ayhan K. aracıyla önündeki başka otomobile çarparak durduktan sonra, saldırganlar aracın yakınına gelip ateş etmeye devam etti. Aracın camını patlatıp birkaç el ateş eden şüpheliler, daha sonra araçlarına binip olay yerinden kaçtı.

Bacaklarından yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Aracına 11 el ateş edilen sürücü Ayhan K., bacağından yaralı bir şekilde kendisini aracın dışına atarak hayatta kalmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Ayhan K.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

O dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Arnavutköy'de trafikteki araca kurşun yağdırıldığı o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bazı şahısların aracın camını patlattığı ve araca ateş ettikten sonra kaçtıkları görülüyor. Saldırı sonrasında çok sayıda polis ekibi olayın yaşandığı noktaya sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri çalışmaların ardından her yerde saldırganları arıyor.

Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada
Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak

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Arnavutköy'de trafikteki bir araca kurşun yağdırdılar: Dehşet anları kamerada - Haberler
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